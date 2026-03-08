La sanità che guarda al futuro | Sempre più spazio alle donne Medici uniti per il cambiamento

Nella sanità, la presenza femminile è in costante aumento, specialmente tra le giovani generazioni di medici. Un movimento di medici si riunisce per promuovere un cambiamento che metta al centro le donne, spingendo verso una maggiore rappresentanza e partecipazione nel settore. La discussione riguarda anche l’equilibrio tra uomini e donne nel mondo sanitario.

Nella sanità la presenza femminile cresce da anni, soprattutto tra le nuove generazioni di medici. Ma la questione non riguarda solo i numeri. Riguarda il peso nelle decisioni, l’organizzazione del lavoro e il modo in cui si governa un sistema. "Le donne oggi sono sempre più presenti nella sanità ma devono contare di più anche nei processi decisionali", spiega Lucia Toscani, neurologa e coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze. Secondo Toscani, molte scelte continuano a essere prese dall’alto, mentre chi lavora ogni giorno negli ambulatori, nei reparti e nei servizi territoriali conosce in modo diretto i problemi del sistema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

