Uno spettacolo che nasce dalla passione, dall’impegno e dal desiderio di raccontarsi. Sabato 28 marzo alle 21, il Teatro Odeon di Ponsacco, in via dei Mille 1, ospiterà “Il Piano B”, produzione originale della Compagnia Contromano, realtà che dal 2023 è Compagnia Stabile della Bohemians Musical Academy, scuola di musical e teatro con sede a Pontedera. Il progetto prende vita proprio dall’energia e dalla creatività degli studenti della Bohemians Academy, trasformando un percorso formativo in un’esperienza artistica concreta, grazie anche al supporto degli insegnanti e del direttore della scuola. “Il Piano B” è infatti il loro spettacolo di debutto, scritto e prodotto interamente da loro, e porta in scena una storia capace di parlare a tutti, soprattutto a chi si trova a fare i conti con scelte, cambiamenti e nuovi inizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera arriva sul palco dell'Odeon "Il Piano B"

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