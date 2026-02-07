Circo contemporaneo stasera sul palco dell’Auditorium

Da ilrestodelcarlino.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Mirandola il circo contemporaneo sbarca all’Auditorium Rita Levi Montalcini. La serata fa parte della stagione teatrale organizzata da Ater Fondazione e Comune. Gli spettatori potranno assistere a uno spettacolo che unisce arte circense e tematiche moderne, portando sul palco numeri innovativi e coinvolgenti. L’appuntamento è alle 21, ingresso libero.

A Mirandola arriva il circo contemporaneo. E’ questa la proposta serale in programma oggi della stagione teatrale dell’ Auditorium Rita Levi Montalcini, realizzata in collaborazione tra Ater Fondazione e amministrazione comunale. L’appuntamento, alle 21, sarà con " Bello! ", uno spettacolo ideato e diretto da Francesco Sgrò, che porta in scena sei straordinari artisti di circo e un attore molto agile, scelti con cura per la loro reciproca capacità di ascoltarsi e capirsi. La dinamica di gruppo è al centro di un progetto che interroga la relatività delle forme storiche della bellezza, tirannica in Italia, e l’universalità del nostro bisogno di giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

