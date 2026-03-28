Sabato 28 marzo propone una giornata intensa per gli appassionati di sport, con numerosi eventi trasmessi in diretta televisiva e in streaming. Sono previste le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1, le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP e la Superpole e la gara 1 del Gran Premio del Portogallo di Superbike.

Oggi sabato 28 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata memorabile per gli appassionati di motori: prove libere e qualifiche del GP del Giappone per la F1, qualifiche e Sprint Race per il GP degli USA per la MotoGP, superpole e gara-1 del GP del Portogallo per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali, da non perdere gli ultimi scampoli delle discipline invernali con i Mondiali di pattinaggio artistico e i Mondiali di curling. Il grande tennis propone le finali di doppio maschile (con Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo) e singolare femminile al Masters 1000 e WTA 1000 di Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 28 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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