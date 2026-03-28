Sondalo scontro sul campus universitario al Morelli

A Sondalo si è verificato un accesso confronto politico riguardante il progetto di sviluppo dell’università presso l’ospedale “E. Morelli”. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e si è concentrata sulle prospettive di espansione dell’ateneo e le implicazioni per la struttura ospedaliera. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, con opinioni contrastanti tra favorevoli e contrari.

Botta e risposta in Consiglio comunale sul futuro del presidio ospedaliero: apertura alla presenza universitaria, ma restano divergenze politiche e accuse reciproche A Sondalo si accende il confronto politico sul progetto di sviluppo universitario all’ospedale “E. Morelli”. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, la maggioranza ha approvato un atto di indirizzo che apre alla presenza di corsi universitari, ma senza aderire alla proposta di campus così come formulata dal sindacato Nursind. Una posizione che ha scatenato la dura reazione della minoranza guidata dall’ex sindaco Luigi Grassi. Da un lato, il gruppo di maggioranza “Obiettivi in Comune” rivendica una scelta improntata alla prudenza e alla concretezza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondalo, scontro sul campus universitario al Morelli Articoli correlati Progetto per il Morelli. Il campus universitario sul tavolo dei sindaciIl sindacato Nursind chiede alla conferenza dei sindaci della Asst Valtellina e Alto Lario di valutare la fattibilità per la creazione di un campus... Altri aggiornamenti su Sondalo scontro sul campus... Discussioni sull' argomento Sondalo, scontro sul campus universitario al Morelli; Sondalo scontro sul campus universitario al Morelli; Morelli il futuro Ipotesi campus La Giunta cauta. Carenza di infermieri, un campus di scienze sanitarieLe organizzazioni sindacali chiedono una risposta rapida alla richiesta dell’istituzione di un Campus universitario di Scienze sanitarie al Morelli ... msn.com Ospedale Morelli, il Movimento Rinascita incontra l'ASST: in agenda otto punti cruciali per Sondalo x.com https://www.intornotirano.it/articoli/cultura-e-spettacolo/sondalo-al-via-il-tiratardi-speciale-pasqua-2026-il-programma-completo-degli-eventi-apt - facebook.com facebook