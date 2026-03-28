Una nuova figura è stata scelta come rappresentante della Conferenza delle Donne Democratiche in Puglia. La nomina è stata ufficializzata di recente, segnando un cambiamento nella leadership dell’organizzazione. La persona eletta assume il ruolo di portavoce, incaricata di rappresentare e coordinare le attività dell’associazione regionale dedicata alle donne all’interno del partito.

C’è un’energia nuova che attraversa la nostra comunità.. Shady non è solo un’avvocata e un’attivista stimata; è una donna di seconda generazione italo-iraniana che porta con sé il coraggio del movimento “Donna, Vita, Libertà”. La sua elezione è il segno di una politica che finalmente sa guardare oltre i confini, che include e che riconosce il valore della resistenza e dei diritti universali. Un ringraziamento va a Maria Grazia Cascarano per il confronto democratico: ora, però, si cammina unite. La sfida è grande, ma con una guida così competente e appassionata, siamo pronte a scrivere una storia di libertà e dignità per tutte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Shady Alizadeh è stata eletta Portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche della Puglia

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