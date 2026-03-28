Oggi si svolge la tappa tra Ponte di Piave e Valdobbiadene della 41ª edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, una corsa a tappe inserita nella Coppa Italia delle Regioni 2026. La tappa sarà trasmessa in televisione e il percorso si sviluppa su un tracciato con un finale che si preannuncia movimentato e imprevedibile. Sono attesi alcuni favoriti tra i partecipanti.

Ci avviamo alla conclusione della 41esima edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa a tappe valida per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Nella giornata di ieri è stato Tommaso Doti a centrare il successo e Mauro Schmid si è guadagnato la leadership della generale. Oggi, 28 marzo, andrà in scena la quarta e penultima frazione. Sarà una giornata fondamentale per le ambizioni di classifica dei big con un percorso che si infiamma nel finale seppur senza particolari difficoltà altimetrich e. La classifica generale, a due frazioni dalla fine, è ancora tutta da scrivere con ben quattro corridori racchiusi in quattro secondi. Per puntare al successo nella corsa italiana bisognerà non perdere terreno oggi e fare la differenza nei tratti più duri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Ponte di Piave-Valdobbiadene in tv: orari, percorso, favoriti. Finale mosso ed imprevedibile

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