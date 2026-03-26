Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi Lodi-Massalengo in tv | orari percorso favoriti Nuova chance per i velocisti

Oggi, giovedì 26 marzo, si corre la tappa tra Lodi e Massalengo della Settimana Coppi&Bartali 2026, giunta alla 41esima edizione. La corsa, inserita nella Coppa Italia delle Regioni, proseguirà fino al 29 marzo attraversando cinque regioni italiane. La gara sarà visibile in televisione, con attenzione ai favoriti tra i velocisti, che avranno una nuova occasione di mettersi in mostra durante questa tappa.

Proseguirà oggi giovedì 26 marzo la Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione ed inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, andrà in scena fino al 29 marzo passando per cinque regioni del nostro paese. La tappa di apertura di ieri è stata conquistata in volata da Axel Laurence. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Oggi i corridori affronteranno una frazione meno turbolenta della precedente, con un arrivo che dovrebbe offrire il secondo sprint di questa settimana. Non mancheranno però le difficoltà altimetriche che non inficeranno più di tanto sui corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Lodi-Massalengo in tv: orari, percorso, favoriti. Nuova chance per i velocisti Articoli correlati Leggi anche: Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Lodi-Massalengo in tv: orari, percorso, favoriti. Nuova occasione per i velocisti LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma possibile volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda tappa della... Tutto quello che riguarda Settimana Coppi Temi più discussi: Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 - Analisi del percorso; SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI: TUTTO PRONTO PER UN'EDIZIONE SPETTACOLARE; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classiche. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classicheNel contesto di una settimana il cui il calendario sposta la sua attenzione in Belgio con tre classiche di assoluto spessore l'Italia propone uno degli ... oasport.it Coppi e Bartali 2026: la 2ª tappa Lodi-Massalengo sfida i velocistiLa Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 entra nel vivo con la sua seconda tappa, un percorso di 158 chilometri che collega Lodi a Massalengo. Dopo la vittoria di Axel Laurance nella frazione ... it.blastingnews.com Settimana Coppi e Bartali 2026, Axel Laurance detta legge a Barolo! 3° Diego Ulissi, quinto Garibbo e sesto Iacomoni, tanta Italia che sia di buon auspicio - facebook.com facebook https://t.co/KsaT4EdVrm Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Etapa 1 Axel Laurance (INEOS Grenadiers) Mauro Schmid (Jayco AlUla) (”) Diego Ulissi (XDS Astana) (“) x.com