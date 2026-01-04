Serie C Ternana-Livorno in diretta LIVE
Serie C, Ternana-Livorno in diretta. Primo impegno del 2026 per il Livorno, che arriva da cinque risultati utili consecutivi. Gli amaranto, reduci da un pareggio sofferto contro il Pontedera, affrontano la Ternana nella prima giornata del girone di ritorno. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre per iniziare al meglio il nuovo anno calcistico.
Primo impegno del 2026 per il Livorno. Gli amaranto, che hanno chiuso il girone di andata con cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi, di cui l'ultimo, sofferto, raccolto al Picchi con il Pontedera), faranno visita nella prima giornata del girone di ritorno alla Ternana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
TERNANA VS LIVORNO, LA CONFERENZA STAMPA DI FABIO LIVERANI
DESIGNAZIONI NAZIONALI SERIE C TERNANA - LIVORNO 1915 SRL 4 Gennaio 20:30 Stadio "Libero Liberati" (Terni) SKY SPORT AE: Leonardo Mastrodomenico AA1: Paolo Cozzuto AA2: MICHELE NAPP
