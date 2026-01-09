Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter supera il Parma il Milan si ferma contro il Genoa
Segui gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 2025/26. In questa giornata, l’Inter di Cristian Chivu conquista una vittoria contro il Parma, mentre il Milan si ferma contro il Genoa. Rimani informato sugli sviluppi delle partite e sulle prestazioni delle squadre italiane, con un focus su quanto accade sul campo.
Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com
