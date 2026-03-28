Domani a Verissimo sarà ospite Selvaggia Lucarelli, nota opinionista televisiva italiana. La sua presenza è attesa nel programma condotto da Silvia Toffanin. Lucarelli ha lavorato sia in Rai che in Mediaset, partecipando a numerose trasmissioni e salotti televisivi di rilievo nel panorama italiano.

Dalla Rai a Mediaset, fino ad entrare nei salotti delle tante reti televisive rilevanti in Italia, è lei la regina delle opinioniste. Che divida o piaccia, Selvaggia Lucarelli sa argomentare in modo sincero e diretto, senza peli sulla lingua. Ogni confronto con lei diventa vivace perchè è sagace, dotata di vivido intelletto che smuove le conversazioni ed anche lo share. Scrittrice e giornalista, negli anni ha saputo ritagliarsi un suo spazio ben definito nel mondo della tv, arrivando a costruire una carriera ormai consolidata e ricca di esperienze. Abituata a destreggiarsi su temi di politica, inchiesta, cultura e società, Lucarelli è la penna o la parola che spettina senza lasciarsi intimidire. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Selvaggia Lucarelli, la regina delle opinioniste tv domani ospite a Verissimo

Articoli correlati

Leggi anche: Grande Fratello Vip riparte: c’è la data. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici saranno le opinioniste

Selvaggia Lucarelli commenta la reazione di Martina Colombari a Ballando con le Stelle

Una raccolta di contenuti su Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle? C'è il nome della presunta sostituta; Grande Fratello Vip, le pagelle: Ilary Blasi non deve chiudere (7), Manzini e la cotta per Todaro (7), ma il vero show è Selvaggia Lucarelli (9); GfVip, le pagelle: Lucarelli perde il graffio (5,5), Mussolini canta in giapponese (8,5), Manzini che pesantezza (4,5); Gf Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini che duo (8), Antonella Elia coraggiosa (7), Pietro Delle Piane che...

Selvaggia Lucarelli, la casa vera a Milano: colori, arredi etnici, il gatto, il nido d'amore con Lorenzo BigiarelliAltro che minimalismo nordico: la casa di Selvaggia Lucarelli è l’esatto opposto. Vivace, piena di oggetti, personale fino all’ultimo dettaglio. Un mix che ... leggo.it

Selvaggia Lucarelli, la regina delle opinioniste tv domani ospite a VerissimoDalla Rai a Mediaset, fino ad entrare nei salotti delle tante reti televisive rilevanti in Italia, è lei la regina delle opinioniste. Che divida o piaccia, Selvaggia Lucarelli sa argomentare in modo s ... 361magazine.com

Selvaggia Lucarelli top e flop: dal Grande Fratello vip alle nozze rinviate al 2027 - facebook.com facebook

Referendum, Selvaggia Lucarelli su Meloni: "Ha perso perché si è sopravvalutata, come le capita spesso" la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com