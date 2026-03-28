Le indagini sul caso delle sacche di plasma eliminate si intensificano con la diffusione di una mail del 27 febbraio inviata dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche. La comunicazione, pubblicata da Fanpage, coinvolge direttamente le responsabilità legate alla gestione del plasma e solleva nuove questioni sul ruolo delle autorità regionali. La vicenda si arricchisce di dettagli che alimentano le tensioni politiche e istituzionali.

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© Anconatoday.it - Scandalo plasma a Torrette, Mastrovincenzo e Catena (Pd): "Una mail del direttore del dipartimento Salute inchioda Acquaroli"

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