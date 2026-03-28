rovigo donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificiale

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nella provincia di Rovigo. I corpi sono stati scoperti da persone che si trovavano nei pressi dell’area, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco mentre nella zona è in arrivo anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori, per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d’acqua. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà L’eurodeputata Salis controllata in hotel: la segnalazione dalla Germania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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