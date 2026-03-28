Roma donna cade in un pozzo | si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità È in codice rosso in ipotermia

Nel primo pomeriggio di oggi a Roma, una donna è caduta in un pozzo non segnalato nel parco della Pace, a Monte Stallonara. La donna, che si trovava nel parco, è rimasta intrappolata a circa 15 metri di profondità. Si è aggrappata a una trave per evitare di cadere ulteriormente e, dopo un intervento di soccorso, è stata trasportata in codice rosso in ospedale per ipotermia.

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, è inciampata ed è caduta in un pozzo che non era segnalato. Durante la caduta la donna è riuscita ad aggrapparsi a una trave dentro il pozzo ed è rimasta bloccata a soli 15 metri di profondità. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco intorno alle 14:40 che hanno operato rapidamente per portare in salvo la signora che è stata estratta dal pozzo dopo circa un'ora. La donna è ferita ma cosciente ed è stata affidata alle cure dei medici e degli operatori sanitari sul posto che stanno valutando il da farsi. Presenti in loco anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Donna cade in un pozzo: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità.

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