Una donna è caduta in un pozzo non segnalato nel Parco della Pace a Roma mentre camminava con il marito. La caduta si è verificata a circa 15 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la donna e l’hanno recuperata. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno salvato una donna caduta in un pozzo a Roma. Stava passeggiando con i figli nel Parco della Pace, in via Montestallonara, al centro della Capitale, quando improvvisamente è precipitata all’interno del pozzo bloccandosi a circa 15 metri di profondità. A riportare la notizia è l’ANSA che aggiunge un dettaglio importante. Secondo quanto avrebbero riferito fonti interne ai vigili del fuoco, impegnati con le operazioni di soccorso, il pozzo non era segnalato. Dopo alcuni minuti di tensione, la donna, 41enne, è stata recuperato intorno alle ore 16. Adnkronos riporta che la donna è ferita ma cosciente ed è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna cade in un pozzo a Roma, si era fermata a 15 metri di profondità. Recuperata dai Vigili del Fuoco

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