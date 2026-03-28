Ringraziare anche ciò che va storto ti cambia la vita in meglio

Molti trovano difficile ringraziare anche in momenti difficili, ma alcune ricerche indicano che praticare la gratitudine può avere effetti benefici sulla salute mentale. Questa abitudine, anche in presenza di eventi negativi, potrebbe contribuire a migliorare il benessere complessivo. La pratica di riconoscere ciò che si può apprezzare, anche nelle avversità, sta attirando l’attenzione di psicologi e professionisti della salute.

Ringraziare dopo una sciagura sembra un’assurdità. E invece no, perché la gratitudine ha un potere curativo che il più delle volte ignoriamo. E così, passata l'iniziale tempesta emotiva – legittima e doverosa – saper dire grazie alla fine di una storia d’amore, a un licenziamento o perfino a una patologia, può cambiare in meglio la nostra vita. Noi ne abbiamo parlato con Daniel Lumera, esperto internazionale di meditazione e benessere, autore di molti libri in cui si è occupato del tema, fra cui Ti lascio andare, dedicato all’essere grati per ciò che ha fatto il suo tempo, e Biologia della gentilezza, nel quale spiega come la gratitudine si trasformi in chimica positiva per il nostro corpo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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