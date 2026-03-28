In un testo che si presenta come una dichiarazione personale, si afferma di avere un'ammirazione per due figure politiche italiane, Matteo Renzi e Giuseppe Conte. L'autore afferma di seguire costantemente le loro dichiarazioni e di conservare i dettagli di ciò che si dicono, sottolineando un interesse personale nei loro confronti.

Noi, lo diciamo sottovoce, adoriamo Matteo Renzi. E non ci è mai dispiaciuto neppure Giuseppe Conte. Li seguiamo, leggiamo sempre quello che si dicono, e ricordiamo tutto. Ad esempio. Renzi di Conte disse che è «inaffidabile», «un leader populista», «mosso da rancore personale», «incoerente», «un avvocato delle concessionarie autostradali» (ma non era del popolo?!), che usa un linguaggio d'odio simile a Trump, ha una visione politica «tardo adolescenziale», guida un M5S diventato «una succursale di poltrone», è un «occupatore abusivo» della scena politica, uno «statista in erba» con «una visione immatura della politica», uno che «vive di bugie e rancori». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quasi amici

Articoli correlati

Emma Marrone torna ad Amici con la collana scultura da quasi mille euroEmma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi, lo ha fatto in coppia con Rkomi per presentare il nuovo singolo Vacci Piano.

Amici 25, le pagelle di domenica 8 marzo: Elena (7,5) al Serale, Opi (4) salva tutti (o quasi)Domenica 8 marzo 2026 è andata in onda l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi.

Quasi amici

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quasi amici

Temi più discussi: Ecco dove avevamo già visto Audrey Fleurot di Morgane – Detective geniale, ricordi Quasi amici?; Quasi amici: la vita condivisa di Giulio e Gregor tra autonomia, fragilità e quotidianità; Audrey Fleurot di Morgane detective geniale: gli inizi in teatro, il successo con Quasi amici, chi è il compagno regista, 7 segreti; Audrey Fleurot, chi è la protagonista di Morgane detective geniale: dal ruolo nel film Quasi amici alla storia con il regista Djibril Glissant.

Ecco dove avevamo già visto Audrey Fleurot di Morgane – Detective geniale, ricordi Quasi amici?Prima del successo televisivo l'attrice è passata anche dal cinema, prendendo parte a uno dei film francesi più amati degli ultimi anni di Redazione Stasera alle 21:30 su Rai 1 va in onda Morgane - D ... msn.com

Audrey Fleurot di «Morgane detective geniale»: gli inizi in teatro, il successo con «Quasi amici», chi è il compagno regista, 7 segretiDa una delusione ad un grande successo: sempre nel 2011 Audrey Fleurot ha interpretato Magalie, l’assistente di Philippe Pozzo di Borgo, nel film «Quasi amici - Intouchables», pellicola francese di Ol ... corriere.it

I box sono quasi pronti amici - facebook.com facebook

Audrey Fleurot di «Morgane detective geniale»: gli inizi in teatro, il successo con «Quasi amici», chi è il compagno regista, 7 segreti x.com