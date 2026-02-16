Controlli ASL nei ristoranti | la guida pratica per non farsi trovare impreparati
L’ASL ha effettuato controlli in diversi ristoranti della città, motivando le verifiche con segnalazioni di irregolarità igieniche. Molti ristoratori si sono trovati impreparati a rispondere alle richieste degli ispettori, rischiando sanzioni o chiusure temporanee. Durante i controlli, si sono notati diversi locali con scaffali sporchi e alimenti lasciati fuori temperatura. Per evitare problemi, è importante conoscere le regole da rispettare e prepararsi adeguatamente.
I controlli dell’ASL rappresentano spesso una delle situazioni più delicate e stressanti per chi opera nel settore della ristorazione. Un’ispezione mira a verificare che la salute dei clienti sia tutelata attraverso tre pilastri fondamentali: l’igiene degli ambienti, la conservazione degli alimenti e la correttezza della documentazione HACCP. Adottare un approccio preventivo è l’unica soluzione per mettersi al riparo da pesanti sanzioni o, nelle situazioni più critiche, dal rischio di sospensione dell’attività. Cosa verificano gli ispettori durante i controlli ASL?. Durante i controlli ASL nei ristoranti, l’ispezione parte solitamente da un’analisi visiva accurata dello stato di manutenzione e pulizia dei locali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Sanremo 2026 e la domanda legittima “ma chi sono questi tra i Big?”: guida pratica per non arrivare impreparati su Bambole di Pezza, Eddie Rock e Colombre
Il mese appena cominciato non perdona e mette in fila una decina di mobilitazioni che spaziano dai treni ai voli low-cost. Ecco il vademecum completo per non farsi trovare impreparati
Il primo mese dell’anno si presenta ricco di impegni e mobilitazioni, tra treni, voli low-cost e altre attività.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chili di frappe nelle cassette della frutta, carenze igieniche e strutturali: attività sospese e sanzioni; PROVINCIA | Controlli su bar, ristoranti e locali: incontro tecnico in Questura; Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria: controlli a Cassino e Ceccano. Sequestrati 620 kg di pesce; Salerno: gravi carenze igieniche, Nas chiudono due ristoranti etnici.
Controlli nei ristoranti: sanzioni per oltre 31.000 euro VIDEOProseguono le azioni di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali per accertare l’osservanza delle autorizzazioni per la preparazione e la somministrazion ... gazzettinonline.it
Controlli a tappeto nei ristoranti di Catania: multe per 31.500 euro e un locale sospesoProseguono le azioni di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali per accertare l’osservanza delle autorizzazioni per la preparazione e la somministrazion ... catania.liveuniversity.it
#CATANIA - Controlli in due ristoranti del centro. Tra la zona di piazza Europa e la zona di viale Africa a Catania - facebook.com facebook