Controlli ASL nei ristoranti | la guida pratica per non farsi trovare impreparati

L’ASL ha effettuato controlli in diversi ristoranti della città, motivando le verifiche con segnalazioni di irregolarità igieniche. Molti ristoratori si sono trovati impreparati a rispondere alle richieste degli ispettori, rischiando sanzioni o chiusure temporanee. Durante i controlli, si sono notati diversi locali con scaffali sporchi e alimenti lasciati fuori temperatura. Per evitare problemi, è importante conoscere le regole da rispettare e prepararsi adeguatamente.