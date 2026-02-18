Pronostico Atletico Paranaense-Corinthians | imbattibili in casa

L'incontro tra Atletico Paranaense e Corinthians, previsto mercoledì alle 23:30, si svolge perché entrambe le squadre cercano di consolidare la loro posizione nel campionato brasiliano. L'Atletico Paranaense, che gioca in casa, ha vinto tutte le ultime partite davanti al suo pubblico, mentre il Corinthians punta a interrompere questa serie positiva. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di mostrare i propri progressi.

Atletico Paranaense-Corinthians è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca nella mercoledì alle 23:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’Atletico Paranaense ha iniziato alla grandissima questa stagione nel massimo campionato brasiliano. Parliamo di una squadra che in due partite ha fatto sei punti e che si potrebbe lanciare in testa alla classifica, da sola e a punteggio pieno, qualora riuscisse ad avere la meglio su un Corintihians che, invece, dal proprio canto, ha già conosciuto l’amaro sapore di una sconfitta in questa stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

