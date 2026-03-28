È deceduto all’età di 87 anni Fabio Roversi-Monaco, giurista e accademico noto per aver ricoperto il ruolo di rettore dell’università di Bologna per quindici anni. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel mondo accademico, anche se aveva avuto la possibilità di intraprendere la strada politica, scelta che ha rifiutato per motivi di passione e servizio. Roversi-Monaco ha avuto un ruolo di rilievo nelle vicende locali degli ultimi cinquant’anni.

È morto a 87 anni Fabio Roversi-Monaco. Giurista e accademico, rettore dell’Alma Mater di Bologna per 15 anni, al suo nome si intrecciano gran parte delle cronache bolognesi dell’ultimo mezzo secolo. Per ricordarlo pubblichiamo l’intervista concessa al Resto del Carlino il 18 dicembre 2018, quando compì 80 anni. Bologna – Presidente Fabio Roversi- Monaco, scegliamo un anno per raccontare questi ottanta che oggi raggiunge. “Il 1983”. Cosa accadde? "Alle elezioni politiche ero in lista per i Repubblicani. Ottenni molte preferenze e dopo Oddo Biasini e Bruno Visentin mi trovai il più votato. Potevo andare a Roma poiché Biasini era stato eletto nell’Emilia Nord, Giovanni Spadolini lo voleva fortemente: ma io dissi no”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Potevo scegliere la politica, Spadolini mi voleva fortemente a Roma: restai all’università di Bologna per servizio e passione”

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