Picchetto Cua impedirono a uno studente dare un esame | 7 indagati

Il 9 marzo scorso, sette attivisti del Picchetto Cua sono stati denunciati dalla Digos per aver occupato il Dipartimento di Storia in via Zamboni 38 a Bologna. Durante l’occupazione, si sono verificati scontri con uno studente che tentava di entrare per sostenere un esame. La vicenda si è conclusa con l’aggressione nei confronti dell’aspirante esaminando.

Bologna, 28 marzo 2026 – Sette attivisti del Cua sono stati denunciati dalla Digos per l’occupazione del Dipartimento di Storia a via Zamboni 38 dello scorso 9 marzo, sfociate nell’ aggressione a uno studente che cercava di entrare per sostenere un esame. Rapina a un 15enne col machete, presi due aggressori ragazzini: in comunità L’occupazione dell’8 marzo che si è protratta. I sette sono indagati, a vario titolo, per occupazione, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e percosse, commessi in occasione dello sciopero indetto per celebrare la giornata internazionale delle donne. La sera dell’8 marzo scorso, la Digos ha appreso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchetto Cua, impedirono a uno studente dare un esame: 7 indagati Articoli correlati Leggi anche: L’Università è in lutto. Studente di Economia muore dopo un malore. Doveva dare un esame Leggi anche: Quanto è importante dare un feedback ad uno studente durante la prima scolarizzazione?