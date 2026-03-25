Con la Pasqua 2026 alle porte, molti cercano destinazioni che combinino costi contenuti e meno affollamento rispetto alle mete più gettonate. Tra le opzioni si trovano Cracovia, le terme di Budapest e la regione della Grecìa Salentina, tutte scelte che permettono di trascorrere le festività senza spendere troppo e di evitare le folle dei luoghi più turistici. La pianificazione anticipata aiuta a trovare offerte e a organizzare un viaggio più tranquillo.

Pasqua è ormai dietro l’angolo, ma non avete ancora pianificato nulla. È facile cedere al solito rituale del pranzo “con chi vuoi”, oppure con “i tuoi” come a Natale, l’ardua scelta dell’uovo di cioccolato, con tanto di percentuale di cacao per i puristi del fondente, e della colomba, classica, glassata o nelle sue mille sfumature di gusto, persino al tiramisù, bizzarra sinestesia culinaria. E poi quel fingersi sciamano per invocare il bel tempo a Pasquetta, provandoci anno dopo anno, nella speranza di migliorare la tecnica. Se desiderate cambiare completamente i piani, potete partire alla volta di destinazioni meno conosciute, più economiche e poco distanti, in barba al meteo e ai soliti clichè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pasqua 2026, dove andare spendendo poco e evitando le mete affollate: da Cracovia alle terme di Budapest e la Grecìa Salentina

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