Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 2 all'8 marzo 2026 | Pesci e Scorpione tengono a bada le emozioni

Da fanpage.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2026, l'oroscopo segnala i segni più fortunati, con Pesci e Scorpione che mostrano maggiore controllo sulle emozioni. La settimana è caratterizzata da un evento astronomico importante, la Luna piena con eclissi del 3 marzo, che influenza l’andamento generale. Questa classifica si basa sulle posizioni planetarie e sugli effetti visibili nel corso dei sette giorni.

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 2 all'8 marzo 2026 è resa ancora più passionale dalla Luna piena con eclissi del 3 di marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

