Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 2 all'8 marzo 2026 | Pesci e Scorpione tengono a bada le emozioni

Da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2026, l'oroscopo segnala i segni più fortunati, con Pesci e Scorpione che mostrano maggiore controllo sulle emozioni. La settimana è caratterizzata da un evento astronomico importante, la Luna piena con eclissi del 3 marzo, che influenza l’andamento generale. Questa classifica si basa sulle posizioni planetarie e sugli effetti visibili nel corso dei sette giorni.