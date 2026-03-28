Durante la settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, l’oroscopo ha indicato una fase di verifica nei rapporti amorosi, legata al cambio di mese. Quattro segni devono affrontare una scelta importante, mentre gli altri ricevono indicazioni specifiche su eventi e dinamiche relazionali. La settimana si concentra su momenti di confronto e decisione, senza previsioni di eventi fuori dalla norma.

L’ Oroscopo Amore della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 si muove sulla vera soglia critica: il cambio mese impone una verifica concreta dei rapporti. Qui emergono squilibri nascosti, silenzi usati come punizione e dinamiche di potere mai chiarite. Non è più tempo di interpretare segnali: è tempo di chiedere, osservare e decidere. Chi evita il confronto rischia di trascinare tensioni irrisolte anche ad aprile, consolidando distanze emotive difficili da recuperare. Chi affronta la verità, invece, può rinegoziare il legame su basi più solide, evitando illusioni e perdite di tempo. A cura di Vega Aggiornato il 28 marzo 2026 In breve:... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Amore 30 marzo-5 aprile 2026: la soglia della verità e la scelta necessaria per 4 segni. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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