' Opere apertissime' | incontro sull' arte contemporanea a cura di Michele Pascarella

Si è svolto un incontro dedicato all’arte contemporanea, curato da Michele Pascarella, che ha durato circa un’ora. Durante l’evento sono state presentate alcune delle esperienze più significative, dalle Avanguardie storiche fino ai giorni nostri, con l’obiettivo di mostrare come queste abbiano modificato il nostro modo di osservare l’arte e la realtà.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle “Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più luminose che, dalle Avanguardie storiche a oggi, hanno reinventato il nostro modo di guardare l’arte e, forse, il mondo”. È questo il proposito dell'incontro sull'arte contemporanea, a cura di Michele Pascarella (critico e studioso di teatro, danza e arti visive) in programma martedì 31 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'appuntamento, dal titolo 'Opere apertissime: incontrare il mondo attraverso l'arte contemporanea', rientra nel ciclo 'Percorsi d'arte', ed è a partecipazione gratuita con prenotazione consigliata al numero 0532418280 o scrivendo a info. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Opere apertissime': incontro sull'arte contemporanea a cura di Michele Pascarella Articoli correlati L’arte che cura al San Gerardo. Il sorriso di Carlo rivive in due opereIl San Gerardo ricorda Carlo Acutis, il giovane milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante a ottobre del 2006 e proclamato santo da Papa... Aggiornamenti e notizie su Michele Pascarella Discussioni sull' argomento Opere apertissime: alla Bassani un percorso nell'arte contemporanea con Michele Pascarella; Arie d'Opera: Tre concerti lirici gratuiti a Ferrara, Cento e Copparo; ' Opere apertissime' | incontro sull' arte contemporanea a cura di Michele Pascarella; ‘Nati per disegnare | cosa come perché disegnare con i propri figli’ | laboratorio creativo per bambini. 'Percorsi d'arte': con Michele Pascarella un incontro con il mondo attraverso l'arte contemporaneaDove sei: Homepage > Lista notizie > 'Percorsi d'arte': con Michele Pascarella un incontro con il mondo attraverso l'arte contemporanea Un’ora o poco più per attraversare alcune delle esperienze più ... cronacacomune.it La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz Michele Monasta - facebook.com facebook