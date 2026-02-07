Messina mamma di 34 anni ha undici figli | Sofia è l’ultimo arrivo una storia di amore e dedizione familiare

A Messina, una donna di 34 anni, Caterina Pispicia, ha dato alla luce il suo undicesimo figlio, Sofia. La nascita è avvenuta all’ospedale Papardo, e ora la famiglia conta undici figli. Caterina ha deciso di raccontare la sua vita, fatta di tanto amore e di impegno quotidiano per crescere tutti insieme.

La piccola Sofia è nata all'ospedale Papardo di Messina, portando a undici il numero di figli di Caterina Pispicia, una mamma di 34 anni che ha scelto di condividere con il mondo la sua storia di amore e dedizione familiare. Un evento raro, considerato il rischio legato alla multiparità, che ha destato stupore e, purtroppo, anche reazioni negative sui social media, spingendo la famiglia a richiedere rispetto e privacy. Il parto, avvenuto giovedì scorso alle 19:23, è stato seguito da un'équipe medica particolarmente attenta e affettuosa, guidata dal dottor Sebastiano Caudullo e dal dottor Antonio De Vivo, che hanno sottolineato la rarità e la delicatezza della situazione.

