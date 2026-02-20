Land Rover Defender D350 | test nel deserto tra sabbia e rocce

La Land Rover Defender D350 ha affrontato un test nel deserto tra sabbia e rocce, dimostrando la sua resistenza e affidabilità. La nuova versione del 2026 mantiene le caratteristiche di fuoristrada puro, anche dopo leggere modifiche estetiche. Il veicolo si muove senza problemi tra superfici dure e morbide, grazie alla trazione e alle sospensioni avanzate. I test sul campo confermano che questa auto è pronta a sfidare ambienti estremi, resistendo alle condizioni più dure che si possano incontrare in natura. La Defender resta una scelta forte per gli appassionati di off-road.

Da mezzo militare a salotto da viaggio, senza perdere l'indole da fuoristrada vera. La Defender, che ora è un marchio a sé stante sotto l'ombrello di Land Rover secondo la filosofia House of Brands, non ha tradito le aspettative di chi si ricordava l'inarrestabile mezzo duro e puro che portava lo stesso nome, pur abbandonando la filosofia del telaio a longheroni per passare a una più tradizionale scocca portante. Con il motore diesel a sei cilindri D350 è inarrestabile in ogni situazione e riesce anche a consumare relativamente poco, se consideriamo una massa di quasi due tonnellate e mezzo a vuoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Land Rover Defender D350: test nel deserto tra sabbia e rocce Leggi anche: Collaborazione in arrivo tra Chery e Jaguar Land Rover per impianti automobilistici in Inghilterra Leggi anche: Egitto, un antico monastero spunta dalla sabbia: i primi monaci cristiani nel deserto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Land Rover Defender D350: test nel deserto tra sabbia e rocce. Land Rover Defender 130 D350 review: where off-road muscle meets modern luxuryFor those of us old enough to remember, the original Land Rover Defender 130 was an extra-long wheelbase double cab bakkie, much loved by outdoor enthusiasts and was considered by many as one of the ... iol.co.za 2026 Land Rover Defender 130 D350 X-Dynamic SE (257KW) Pricing and Spec Configurations* Price is based on the Manufacturer's Suggested Retail Price for the lowest priced Land Rover Defender 2026 variant. The Price excludes costs such as stamp duty, other government charges and options. carsguide.com.au Land Rover Discovery 4 Carabinieri Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale CC BJ 174 Foto di Matteo Prisco @matteo.roma.78 #Carabinieri #Gendameria #Gendarmerie #GuardiaCivil #Polizia #Polizei #Politi #Police #LandRover #Disco - facebook.com facebook