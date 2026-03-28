Non solo calcio Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia

Un calciatore norvegese ha recentemente acquistato il libro più costoso mai venduto nel paese. L'evento ha attirato l'attenzione sia nel mondo dello sport che in quello della cultura. L'acquisto si aggiunge alla sua attività al di fuori del campo, suscitando interesse tra appassionati e media. La cifra spesa per il volume rappresenta un record nazionale nel settore librario.

Calcio e cultura, binomio perfetto. Il campione Erling Haaland ha acquistato il libro più costoso mai venduto in Norvegia. Spendendo circa 1,3 milioni di corone avrebbe messo in libreria una rarissima edizione del 1594 delle saghe dei re norvegesi. E' un'opera di enorme valore storico e culturale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Approfondimenti e contenuti su Erling Haaland

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Erling Haaland ya yi warewa sosai har sai ka ce asar Norway ta fitar da sabon sigar sa—Haaland 2.0. - facebook.com facebook

Il calciatore norvegese Erling Haaland ha comprato un libro antico di saghe norrene per 116 mila euro per regalarlo alla biblioteca del suo paese di origine. Un bel goal x.com