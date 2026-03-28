Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, è stata annunciata la partecipazione dei Fortuna Five, la band che accompagna Gerry Scotti e Samira Lui. La cantante del gruppo è Nicla Ozenda, che ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico. La formazione musicale, attiva da diversi anni, ha partecipato a vari eventi e trasmissioni televisive. Nicla Ozenda ha una carriera consolidata nel settore musicale e una vita privata non legata a dettagli pubblici.

La nuova edizione de La Ruota della Fortuna ha riportato in prima serata un’atmosfera fresca e sorprendentemente musicale, grazie alla presenza dei Fortuna Five, la band che accompagna Gerry Scotti e Samira Lui. Tra i volti più amati spicca Nicla Ozenda, giovane cantante ligure che, con la sua voce intensa e la sua presenza scenica, è diventata una delle rivelazioni del programma. Il pubblico ha iniziato a chiedersi chi sia davvero questa artista così giovane e già così sicura sul palco. Qual è il suo percorso? Come si è formata? E cosa sappiamo della sua vita lontano dalle telecamere? Scopriamolo insieme. Nicla Ozenda nasce a Sanremo il 16 ottobre 2002, un dettaglio che sembra quasi un segno del destino per chi ha scelto la musica come strada. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nicla Ozenda: chi è la cantante dei Fortuna Five, età, carriera e vita privata

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