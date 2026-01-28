La Ruota della Fortuna problemi di salute per la cantante Nicla Ozenda | Un’emorragia

La cantante Nicla Ozenda, volto noto di La Ruota della Fortuna, ha subito alcuni problemi di salute. Di recente, la sua voce si è alterata, e lei stessa ha confermato di aver avuto un’emorragia. La notizia ha lasciato sbigottiti i fan e gli spettatori, che hanno notato il cambiamento nel suo modo di cantare. Ozenda si sta affidando alle cure dei medici e si prende una pausa dallo show per recuperare.

La Ruota della Fortuna continua ad appassionare ogni sera più di cinque milioni di spettatori. E a tanti, nell'ultimo periodo, non è passato inosservato un cambiamento nella voce della cantante della Fortuna Five, la band che accompagna in ogni puntata Gerry Scotti e Samira Lui. Dopo essere stata sommersa dalle critiche Nicla Ozenda ha voluto chiarire cosa è successo, rivelando un triste retroscena: da qualche tempo sta lottando con dei problemi di salute. La cantante de La Ruota della Fortuna sta male. Dietro ogni nota perfetta, a volte, si nasconde una battaglia che il pubblico non vede. È il caso di Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, finita in questi giorni al centro di critiche sui social: molti telespettatori hanno notato un cambiamento nella sua voce, giudicandola "meno brillante" rispetto al passato. Non è facile mettersi a nudo, ma sento che è arrivato il momento di raccontarvi una parte importante di me. A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra 'meno brillante', si nasconde una battaglia silenziosa". Negli ultimi tempi, Nicla Ozenda si è trovata

