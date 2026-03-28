Narrazioni dedicate agli animali del bosco | ultimo appuntamento con Roberta Filippini

Martedì 31 alle 17, si terrà presso la biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara l’ultimo appuntamento di questo mese dedicato alle narrazioni sugli animali del bosco. L’evento è rivolto a bambini di età compresa tra i tre e i dieci anni e rappresenta la conclusione di una serie di incontri dedicati a questo tema. La partecipazione è aperta al pubblico interessato.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Ultimo appuntamento, martedì 31 alle 17, con le narrazioni di questo mese dedicate agli animali del bosco, per bambini dai tre ai dieci anni, alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara. Roberta Filippini intratterrà i piccoli partecipanti con tante letture nella modalità di Comunicazione alternativa aumentativa e un laboratorio creativo a conclusione del pomeriggio. L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare contattando la biblioteca Tebaldi al numero 0532 64215 o scrivendo a [email protected]. In mostra l'esposizione ‘I colori della natura’ dell'artista Fabiana Bosio: un'esaltazione della potenza creativa dei colori del mondo 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Narrazioni dedicate agli animali del bosco: ultimo appuntamento con Roberta Filippini Articoli correlati L’Arca di Noè in Tour al centro commerciale: due giornate dedicate agli animali da compagniaIl centro commerciale ospita “L’Arca di Noè in Tour”, evento ispirato all’omonima trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta dalla...