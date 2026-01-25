Romelu Lukaku si prepara a tornare all'Allianz Stadium, uno dei luoghi più difficili per lui in carriera. Dall’esordio nel marzo 2020, con le maglie di Chelsea, Inter, Roma e Napoli, l’attaccante non ha mai ottenuto una vittoria a Torino, accumulando sette gare senza successi. Questo ritorno rappresenta un momento importante per Lukaku e il Napoli, nel tentativo di interrompere un tabù che dura ormai più di tre anni.

Quale miglior stadio, per dimostrare al mondo di essere ancora Romelu Lukaku. La casa di acerrimi rivali, l'Allianz Stadium, che il belga ha visitato sotto varie spoglie: Chelsea, Inter, Roma, Napoli. In Champions League, in Serie A e in Coppa Italia. Le sette volte che ha giocato in quello stadio hanno un unico denominatore comune: Lukaku non ha mai battuto la Juventus a Torino in carriera. Da quasi sette stagioni, le strade trovano sempre il modo di incrociarsi e di condurlo lì. E non è mai uscito con lo scalpo di una Juve che spesso ha avuto l'ultima parola. La prima volta è stata traumatica, sotto tanti aspetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, il ritorno di Lukaku all'Allianz, lo stadio tabù di Romelu: 7 gare senza una gioia

Leggi anche: Napoli e il ritorno di Romelu Lukaku: l’attaccante vuole tornare al top entro metà dicembre

