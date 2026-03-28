La quinta e ultima stagione della serie “Morgane: Detective Geniale” sarà trasmessa su Rai2, dopo essere stata in onda su Rai1. La trasmissione cambia giorno e rete, senza interruzioni nella produzione o nella messa in onda. La serie continuerà a seguire le indagini della protagonista, interpretata da un'attrice principale, con nuovi episodi che si svolgeranno su un canale differente rispetto alle stagioni precedenti.

La quinta e ultima stagione della serie “Morgane: Detective Geniale” passa da Rai1 a Rai2. Nessuno stop dunque ma un cambio di rete e di giorno. Per la detective in tacchi a spillo e unghie laccate, aiutata da una squadra di polizia stravagante, ma non quanto lei, si presenta un periodo di lavoro molto movimentato, ricco di humor e colpi di scena. Non si è lasciata abbattere dai deludenti risultati d’ascolto su Rai1 e si prepara ora ad accendere il sabato sera di Rai2, precisamente il 4 e 11 aprile in prima serata con il gran finale tra giallo e commedia. La regia è di Vincent Jamain. Nel cast, la straordinaria Audrey Fleurot affiancata da Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MORGANE TRASLOCA SU RAI2: LA DETECTIVE GENIALE NON SI FERMA PER IL GRAN FINALE

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