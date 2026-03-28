Morgane | Detective Geniale la quinta stagione passa a Rai2

La serie “Morgane: Detective Geniale” arriva alla sua quinta e ultima stagione, che sarà trasmessa da Rai2 invece che da Rai1. La fiction, molto seguita, vede protagonista la stessa protagonista e presenta nuovi episodi rispetto alle stagioni precedenti. La messa in onda della stagione finale è prevista sulla seconda rete della Rai.

La celebre serie “Morgane: Detective Geniale” torna con la sua quinta e ultima stagione, ma cambia rete: da Rai1 a Rai2. Nessuna interruzione per i fan, solo un nuovo palcoscenico e un nuovo giorno di programmazione. Una detective sempre brillante e stravagante. Morgane, la detective in tacchi a spillo e unghie sempre perfette, affronta un periodo di lavoro intenso, pieno di colpi di scena e situazioni esilaranti. Ad affiancarla, una squadra di polizia decisamente singolare, ma non quanto lei, pronta a risolvere misteri con ingegno e humor. Dal flop di Rai1 al sabato sera di Rai2. Nonostante i risultati d’ascolto non proprio entusiasmanti su Rai1, Morgane non si è lasciata scoraggiare. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Morgane – Detective geniale La quinta stagione inizia con colpi di scena

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