Mondiale 2026 tutti i gol delle amichevoli | Wirtz l' ha fatto stupendo!

Le prime partite amichevoli in vista del Mondiale 2026 si sono concluse con diverse segnature. Tra i gol più notevoli, spicca quello di Wirtz, che ha trovato l’incrocio dei pali al minuto 2:19, e la testa di Van Dijk al minuto 3:10. Inoltre, l'Austria ha segnato diverse reti, visibili nel video a partire dal minuto 0:10.

Tra il sensazionale gol all'incrocio di Wirtz (dal minuto 02:19 del video), la testata di Van Dijk (dal minuto 03:10 del video) e le goleade dell'Austria (dal minuto 00:10 del video), si sono concluse le prime amichevoli in vista del Mondiale 2026. Questa la compilation di tutte le reti segnate nella giornata di venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale 2026, tutti i gol delle amichevoli: Wirtz l'ha fatto stupendo! Articoli correlati Ma avete visto la cosa meravigliosa che ha fatto Achille Lauro? Fan commossi: ecco il gesto stupendoUn progetto che nasce dal cuore: Achille Lauro sorprende tutti con un’iniziativa che va oltre la musica e le sue parole hanno toccato il cuore di... Cronaca, risultato e gol di Wirtz protagonista dell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 20262026-03-27 23:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regista del... Approfondimenti e contenuti su Mondiale 2026 tutti i gol delle... Temi più discussi: Finisce il sogno Mondiale di Nuova Caledonia e Suriname; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; 8 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff. Playoff Mondiali 2026: tutti i convocati della Serie ALa pausa internazionale di marzo accende i riflettori sui playoff di qualificazione al Mondiale 2026, che si svolgeranno in due fasi: prima giovedì 26 e poi martedì 31 marzo. La Serie A Enilive si con ... fantacalcio.it Mondiale 2026, la lista definitiva entro il 30 maggio: tutti i passaggi e le eccezioniLa Coppa del Mondo 2026 si avvicina e, per tutte le nazionali coinvolte, si entra nella fase decisiva anche a livello organizzativo. Uno degli aspetti. tuttomercatoweb.com Oggi, 28 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Endometriosi per aumentare la consapevolezza su questa condizione che colpisce tra 100.000 e 160.000 donne in Lombardia, una patologia che può influire profondamente sulla qualità della vita. Per l'occ - facebook.com facebook Non sarà in campo, ma farà comunque sentire il suo tifo per la Bosnia: anche Miralem Pjanic è pronto per un appuntamento storico, la finale play-off per il Mondiale contro l’Italia, la sua seconda casa L’intervista integrale a cura di Roberto Maida è s x.com