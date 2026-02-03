Milan doppio forfait a Bologna | out Saelemaekers e Pulisic

Il Milan si presenta a Bologna senza due attaccanti fondamentali. Saelemaekers e Pulisic non sono stati inseriti nella lista dei convocati e salteranno la partita del Dall’Ara. La squadra di Allegri dovrà trovare soluzioni alternative per cercare di portare a casa i tre punti.

Il Milan perde due pedine chiave a poche ore della trasferta di Bologna. Massimiliano Allegri deve rinunciare a Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, entrambi indisponibili per il match del Dall'Ara. La situazione più delicata riguarda Saelemaekers: il problema all'adduttore impone uno stop stimato intorno alle due settimane, con rientro da valutare in base all'evoluzione clinica. Più prudenza anche per Pulisic, che lavora per tornare a disposizione nella prossima trasferta di Pisa, obiettivo fissato dallo staff medico rossonero. Assenze pesanti che obbligano Allegri a rivedere le rotazioni offensive e le soluzioni sugli esterni, in un momento chiave del calendario.

