Per la sfida tra Milan e Cremonese, l’allenatore torna a guidare la squadra in campo. La partita si gioca alla 27ª giornata di Serie A, con il tecnico pronto a dirigere i suoi giocatori. Dopo alcuni mesi di assenza, l’allenatore si presenta nuovamente in panchina per questa importante occasione. La sfida si svolge in un clima di attesa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Massimiliano Allegri tornerà dunque a dirigere dal rettangolo verde, con l’obiettivo di rialzare la testa e mandare un segnale forte prima del derby. Nessun commento diretto sul suo futuro (contratto fino al 2027, ma garanzie richieste sulla società e sul mercato estivo), ma la panchina contro la Cremonese è il primo passo per dimostrare che il progetto rossonero ha ancora benzina. Tre punti obbligatori per tenere viva la corsa al secondo posto e spegnere le tensioni interne accumulate in questo febbraio . 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan-Cremonese: Massimiliano Allegri di nuovo in panchina

Milan, Pellegatti immagina: “Chissà Theo Hernandez allenato da Massimiliano Allegri…”Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare di Theo Hernandez, ribadendo la notizia lanciata da lui in...

Leggi anche: Fiorentina-Milan, Allegri: “Modric in panchina, Nkunku pronto”

BORDOCAM INTER MILAN 0-1: scintille da derby, il rigore di Çalhanolu e Maignan-Allegri CAM | DAZN

Temi più discussi: Inter, momento delicato: ora capiremo quali sono le priorità di Chivu; Milan - Parma in Diretta Streaming; Le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan-Como: Allegri squalificato, nessuna sanzione per Fabregas; Come sta Gabbia dopo l'infortunio prima di Milan-Parma: l'esito degli esami, i tempi di recupero e la situazione verso Cremonese-Milan.

Milan, Allegri studia la mossa a sorpresa: la novità per la CremoneseMassimiliano Allegri studia un possibile cambio per la gara contro la Cremonese: attenzione alla novità del tecnico ... spaziomilan.it

Milan, la Leao-Pulisic non ingrana: i dati stroncano la coppia titolare di Allegri, il confronto con NkunkuLeao e Pulisic hanno giocato appena quattro gare insieme da titolari in campionato realizzando complessivamente solo due gol: il rendimento dell'attacco del Milan di Allegri si alza con Nkunku ... sport.virgilio.it

Le ultime sulle condizioni di Gabbia! Verso Cremonese-Milan facebook