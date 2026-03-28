Mi voleva sculacciare mi sono girata col coltello e l' ho ucciso | arrestata 21enne la svolta dopo le bugie ai Carabinieri

I Carabinieri di Parma hanno arrestato una ragazza di 21 anni, originaria di Cuba, accusata dell’omicidio del suo convivente di 28 anni, di origini dominicane. L’uomo è deceduto il 5 marzo nell’ospedale della città a seguito delle ferite riportate. La donna ha confessato di averlo ucciso dopo aver tentato di essere sculacciata, raccontando di aver reagito con un coltello. La ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle indagini e dai successivi interrogatori.

Per il giudice Brenda Alesandrina Fumagalli è "incapace di contenere i propri impulsi violenti". Ora si trova ora agli arresti domiciliari. Aveva sempre parlato di un incidente ma dovrà rispondere dell'accusa di aver ucciso volontariamente il compagno convivente Cristopher Gaston Ogando I Carabinieri di Parma hanno arrestato Brenda Alesandrina Fumagalli, una 21enne originaria di Cuba accusata dell'omicidio del compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, un 28enne di origini dominicane deceduto lo scorso 5 marzo nell'ospedale della città emiliana per le conseguenze di una profonda ferita da taglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la sera precedente, intorno alle 18, l'uomo era stato colpito con una coltellata dalla donna sotto l'ascella sinistra, a poca distanza dal cuore. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Mi voleva sculacciare, mi sono girata col coltello e l'ho ucciso": arrestata 21enne, la svolta dopo le bugie ai Carabinieri Articoli correlati Il tentato sequestro del bambino, parla la madre: "Mi sono girata e ho visto quell'uomo che lo afferrava"“Mi sono girata e ho visto questa persona che afferrava l'ovetto tirandolo verso di sé. Youma: “Mi scambiarono per Naomi e l’errore mi aprì le porte della tv. Costanzo mi voleva bene”Intervista all’ex modella che divenne celebre in Italia alla fine degli anni '90: “Una giornalista mi confuse con la Campbell e cominciarono a...