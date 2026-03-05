Imma Tataranni chiude dopo la quinta stagione? Le parole di Massimiliano Gallo dopo l'addio di Vanessa Scalera
Vanessa Scalera ha annunciato il suo addio alla serie Imma Tataranni, che si conclude con la quinta stagione. Dopo questa decisione, si discute sulla possibilità di continuare la produzione senza di lei. Massimiliano Gallo ha commentato l’addio dell’attrice, senza rivelare dettagli sulla futura stagione o eventuali cambiamenti nel cast. La serie si avvia così verso una conclusione che potrebbe coinvolgere nuovi sviluppi.
Vanessa Scalera ha deciso di lasciare la serie Imma Tataranni. Tuttavia, aleggia l'ipotesi di una nuova stagione senza l'attrice. In queste ore, ha detto la sua anche Massimiliano Gallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei.
Imma Tataranni chiude: Vanessa Scalera dice addio alla serieDall’8 marzo torna su Rai1 Imma Tataranni, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la new entry Rocco Papaleo nei panni del procuratore,...
Una selezione di notizie su Imma Tataranni.
Temi più discussi: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5; Vanessa Scalera: Con Imma Tataranni sette anni d’amore, è tempo di lasciarla; Imma Tataranni, su RaiUno le nuove indagini del sostituto procuratore di Matera: dall'8 marzo gli episodi della quinta stagione con Vanessa Scalera; Scalera, torno con Imma Tataranni, ma è anche un addio pieno di amore.
Basilicata ancora protagonista in tv. Dall’8 marzo la quinta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’, ci sarà anche Rocco PapaleoVanessa Scalera torna a interpretare l’amato sostituto procuratore di Matera nella nuova stagione della serie tv ispirata ai gialli di Mariolina Venezia, per la regia di Francesco Amato. Nel cast Mass ... melandronews.it
Imma Tataranni 5: tutto quello che vedremo nella quinta stagioneVanessa Scalera è pronta per la quinta stagione di Imma Tataranni che potrebbe essere anche l'ultima: ecco che cosa dobbiamo aspettarci ... ultimenotizieflash.com
Sono felice di annunciare che nella quinta stagione di Imma Tataranni, ci sarà un agente immobiliare un po' fastidioso! Grazie mille al regista Francesco Amato, al grandissimo Massimiliano Gallo che mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo giorno di set! In - facebook.com facebook
Torna Imma Tataranni sostituto procuratore, la fiction Rai creata dai libri di Mariolina Venezia. Quinta stagione della serie, ultima per Vanessa Scalera nei panni della protagonista. x.com