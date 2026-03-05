Imma Tataranni chiude dopo la quinta stagione? Le parole di Massimiliano Gallo dopo l'addio di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera ha annunciato il suo addio alla serie Imma Tataranni, che si conclude con la quinta stagione. Dopo questa decisione, si discute sulla possibilità di continuare la produzione senza di lei. Massimiliano Gallo ha commentato l’addio dell’attrice, senza rivelare dettagli sulla futura stagione o eventuali cambiamenti nel cast. La serie si avvia così verso una conclusione che potrebbe coinvolgere nuovi sviluppi.

Vanessa Scalera ha deciso di lasciare la serie Imma Tataranni. Tuttavia, aleggia l'ipotesi di una nuova stagione senza l'attrice. In queste ore, ha detto la sua anche Massimiliano Gallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei.

Imma Tataranni chiude: Vanessa Scalera dice addio alla serieDall’8 marzo torna su Rai1 Imma Tataranni, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la new entry Rocco Papaleo nei panni del procuratore,...

