Oscar Farinetti presenta il suo primo romanzo al Teatro delle Muse di Ancona. In questa opera, l’autore esplora temi fondamentali come l’amicizia, l’ambizione e l’amore, offrendo una narrazione riflessiva e ben costruita. Un’occasione per avvicinarsi a un nuovo lato di Farinetti, noto principalmente per le sue attività imprenditoriali, attraverso una scrittura sobria e coinvolgente.

