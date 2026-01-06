Oscar Farinetti presenta il suo primo romanzo al teatro delle Muse di Ancona
Oscar Farinetti presenta il suo primo romanzo al Teatro delle Muse di Ancona. In questa opera, l’autore esplora temi fondamentali come l’amicizia, l’ambizione e l’amore, offrendo una narrazione riflessiva e ben costruita. Un’occasione per avvicinarsi a un nuovo lato di Farinetti, noto principalmente per le sue attività imprenditoriali, attraverso una scrittura sobria e coinvolgente.
Nel suo esordio come romanziere, Oscar Farinetti sceglie di scavare dentro il cuore dell’amicizia, dell’ambizione, dell’amore. Scandito in tre tempi – la giovinezza, il processo, il carcere – La regola del silenzio si legge come un thriller ma e? anche una storia sul coraggio e la tenacia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
