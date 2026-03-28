Oggi la regione è in allerta per temporali a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nel territorio. La Protezione civile ha emesso avvisi di rischio, portando alla decisione di rinviare gli eventi organizzati dalla LILT Bari nel Palazzo dell’ex mercato del pesce, originariamente programmati per sabato 28 marzo. Nessuna altra informazione sui dettagli delle allerte o sugli interventi messi in atto.

Di seguito la comunicazione: Considerate le condizioni meteo previste, la LILT Bari ha deciso di RINVIARE gli eventi in programma sabato 28 marzo nel Palazzo dell’ex mercato del pesce. —– Varie regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Bari: rinviati gli eventi Lilt

Articoli correlati

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è...

Maltempo: in arrivo Harry, allerta meteo in provincia di Messina, scuole chiuse

Altri aggiornamenti su Maltempo la Puglia fra le regioni oggi...

Temi più discussi: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Meteo Puglia: tra giovedì e venerdì irruzione artica con maltempo, neve a quote collinari, venti forti e temperature in decisa diminuzione; Maltempo in arrivo sulla Puglia: l'inverno all'improvviso. Allerta gialla per temporali, vento forte e mareggiate; Maltempo in Puglia, la grandine colpisce anche il Salento e provoca danni alle colture. Chicchi grandi come acini d'uva.

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteoLe regioni oggi in allerta temporali: (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile): parti di Basilicata e Calabria e parte della Puglia. Il dipartimento de ... noinotizie.it

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. noinotizie.it

Maltempo Sicilia, il Cdm proroga lo stato d’emergenza per Stromboli e Lipari - facebook.com facebook

Il maltempo non molla la Capitanata: previsti forti raffiche di vento e rovesci intensi x.com