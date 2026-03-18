Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi la Puglia si trova tra le regioni italiane in allerta a causa di temporali previsti, secondo le previsioni del dipartimento della protezione civile. Le condizioni meteo peggiorano e sono in corso allerte ufficiali per il maltempo. La protezione civile monitora la situazione e invita alla massima attenzione. La regione si prepara a fronteggiare possibili disagi causati dalle intense precipitazioni.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati su Puglia centro-meridionale e da deboli a puntualmente moderati sui restanti settori della regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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