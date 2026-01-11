Proprio nel giorno del suo compleanno Tv in lutto addio all’amato giornalista

In un giorno speciale come il suo compleanno, il mondo dell'informazione perde una figura di grande rispetto. Con una presenza discreta e garbata, il giornalista se n’è andato, lasciando un ricordo di serietà e professionalità. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione su un percorso caratterizzato da sobrietà e dedizione, valori che hanno contraddistinto tutta la sua vita.

Se n'è andato con discrezione, proprio nel giorno del suo compleanno. La stessa discrezione e lo stesso garbo che hanno accompagnato ogni momento della sua vita professionale e personale. Così ci ha lasciato Maurizio Odor, per tanti anni collega di Sky TG24 e colonna della redazione. Aveva 63 anni, origini istriane ma romano da sempre. Una carriera costruita con competenza e passione. Maurizio Odor è stato tra i protagonisti del lancio del canale meteo di Sky, un progetto a cui ha contribuito con entusiasmo e competenza, diventandone negli anni uno dei principali punti di riferimento. Grande esperto di meteorologia, ha ricoperto a lungo il ruolo di coordinatore, distinguendosi per professionalità e capacità di fare squadra.

