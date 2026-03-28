Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa martedì 24 marzo su Canale 5, si è verificato un episodio che ha attirato molta attenzione. Un concorrente ha espresso una posizione a favore di Mussolini e ha criticato un altro partecipante per una battuta sul vibratore, definendola sessista. La scena ha suscitato diverse reazioni tra i presenti e sui social.

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda su Canale 5 martedì 24 marzo, si è verificato uno dei momenti più discussi della stagione. Nel corso della diretta, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Alessandra Mussolini, criticando apertamente Adriana Volpe. La scena ha sorpreso molti spettatori, perché tra Lucarelli e Mussolini in passato non sono mancati scontri e polemiche televisive, in particolare durante la loro esperienza a Ballando con le Stelle. Proprio per questo motivo la presa di posizione dell’opinionista è stata percepita come un vero colpo di scena. La discussione nasce da tensioni maturate nei giorni precedenti all’interno della casa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lucarelli spiazza tutti al GF Vip, difende Mussolini e attacca Volpe: “la battuta sul vibratore è da maschio sessista”

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