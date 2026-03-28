Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 28 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 28 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario entro il quale è possibile partecipare alle giocate. Nella precedente estrazione di venerdì 27 marzo non sono stati registrati né un 6 né un 5+ nel SuperEnalotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 27 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (95) 11 (78) 67 (68) 42 (62) 70 (60) Cagliari: 41 (73) 26 (67) 72 (56) 38 (56) 20 (50) Firenze: 47 (85) 90 (75) 33 (56) 80 (52) 37 (50) Genova: 70 (73) 28 (67) 66 (55) 2 (55) 46 (49) Milano: 45 (85) 85 (71) 20 (67) 40 (61) 32 (61) Napoli: 40 (80) 28 (75) 22 (64) 1 (59) 46 (52) Palermo: 46 (77) 45 (74) 79 (59) 1 (51) 90 (50) Roma: 80... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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