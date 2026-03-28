L’Odontoiatria di Ferrara si aggiudica il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientifica

Un gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara ha ricevuto il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientifica, riconoscimento che viene assegnato a studi clinici di rilievo nel settore odontoiatrico. La premiazione riguarda un progetto condotto nel campo dell’odontoiatria, che ha ottenuto il riconoscimento a livello internazionale. La consegna del premio si è svolta di recente, coinvolgendo rappresentanti dell’università e della comunità scientifica.

È stato assegnato il prestigioso Premio Henry Goldman per la ricerca scientifica a uno studio clinico condotto da un gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara. Il riconoscimento è stato conferito in occasione della 24esima edizione del Congresso nazionale della società italiana di parodontologia e implantologia. Lo studio si inserisce nel filone della chirurgia rigenerativa avanzata, con particolare attenzione all’ottimizzazione degli esiti implantari in condizioni anatomiche complesse. Il lavoro è stato realizzato da un team multidisciplinare composto, oltre che dal professore ordinario di Malattie odontostomatologiche di Unife, nonché direttore di Odontoiatria provinciale, Leonardo Trombelli, dai ricercatori di Unife Chiara Franzini e Mattia Severi, e dalle dottoresse Giorgia Valpiani e Emma Pedarzani. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - L’Odontoiatria di Ferrara si aggiudica il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientifica Articoli correlati Dream Sicily si aggiudica il premio "Palmerio Agus"Al centro del pomeriggio ippico di ieri a San Rossore era il premio "Palmerio Agus", handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sui 2000 metri. Approfondimenti e contenuti su L'Odontoiatria di Ferrara si aggiudica... Discussioni sull' argomento L’Odontoiatria di Ferrara si aggiudica il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientifica; PREMIO HENRY GOLDMAN ALL’ODONTOIATRIA DI FERRARA AL 24° CONGRESSO NAZIONALE SIDP; Salute orale e clima, un legame sempre più stretto: l’allarme degli esperti sulla parodontite; Boom di malattie gengivali in Italia: cresce la chirurgia soft. L’Odontoiatria di Ferrara si aggiudica il premio ‘Henry Goldman’ per la ricerca scientifica x.com GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE ORALE: QUANDO IL BENESSERE DELLA BOCCA È IMPORTANTE PER TUTTO IL CORPO In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale (20 marzo), emerge con crescente solidità scientifica il legame - facebook.com facebook