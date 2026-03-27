Sinner-Zverev in diretta LIVE in campo a mezzanotte al Miami Open | va in scena la seconda semifinale

Alle 24 si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev al Miami Open 2026. Jannik Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale e vincitore di Indian Wells, affronta Alexander Zverev in una delle sfide più attese del torneo. Si tratta della seconda semifinale del Masters 1000 statunitense, con i due tennisti pronti a sfidarsi in campo. La partita viene trasmessa in diretta.

Sinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells prosegue nel secondo Master 1000 americano. Oggi sul campo Centrale sfida il tedesco, numero 4 nel ranking ATP. Con la vittoria di oggi Jannik accederebbe alla finale, prevista per domenica prossima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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