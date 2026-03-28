LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terzetto in fuga ai -70 km

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti disponibili dalle ore 12 in diretta. A circa 70 chilometri dal traguardo, si è formato un gruppo di tre corridori che sta controllando la fuga. La corsa prosegue lungo il percorso, mentre i team si preparano per le prime schermaglie di giornata. La fase attuale vede una situazione di gara ancora molto aperta.

­­CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.50 14.00 Dopo due ore di corsa la velocità media è di 46.3 kmh 13.57 La musica cambierà con l’ascesa di San Michele di Feletto (1.5 km al 5.1%) seguita dal Rolle (2.2 km al 3.2%) e dal Combai (3.1 km al 5%). Dopo una lunga discesa il gruppo tornerà a salire verso Valdobbiadene (1.4 km al 3.2%) che porterà nel circuito finale di 13.4 km. 13.54 Non ci saranno grandi salite in questa frazione, che prevede diverse ascese. Nei primi 90 chilometri i corridori affronteranno un percorso quasi totalmente pianeggiante con l’unica eccezione dell’Asolo (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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