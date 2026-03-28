LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fase decisiva della corsa

Oggi si svolge la tappa conclusiva del Giro di Catalogna, con la corsa che entra nella sua fase decisiva. La diretta inizia alle 12, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle fasi principali della gara. La competizione vede la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti, pronti a darsi battaglia sui percorsi di montagna e pianeggianti previsti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12.50 15.21 In testa al gruppo arriva la EF Education – EasyPost 15.20 Mancano 10 chilometri all’arrivo. 15.17 Il gruppo è trainato dalla Ineos Grenadiers. 15.14 Ripresa la fuga dopo 136 km. Il gruppo è compatto e rappresenta la testa della corsa. 15.12 Al passaggio sulla linea del traguardo il distacco è di 12 secondi. 15.11 Il gruppo riprende gli inseguitori ed è ad una ventina di secondi da Agostinacchio ed Ansaloni 15.09 Il gruppo si avvicina ai più immediato inseguitori 15.08 Spreafico perde contatto da Masciarelli su cui rientra Andrea Pietrobon 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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