Lisa Vittozzi illumina la scena nella sprint di Oslo Holmenkollen | azzurra in piazza d’onore vince Hanna Öberg

Nella sprint femminile di Oslo Holmenkollen, disputata sulla distanza di 7,5 km, Lisa Vittozzi si è piazzata seconda, mentre Hanna Öberg si è aggiudicata la vittoria. La gara, prima prova dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, ha attirato l’attenzione degli appassionati e ha riscosso grande partecipazione fin dai momenti precedenti alla partenza.

Accarezzando la perfezione. La sprint femminile da 7,5 km di Oslo Holmenkollen (Norvegia), prova d’apertura dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, ha regalato emozioni già prima del via. A poche ore dalla partenza, l’International Biathlon Union ha annunciato una modifica al sistema di start a causa delle condizioni meteo previste. Dissolta la nebbia, sono state le temperature insolitamente elevate a creare criticità. Questo fattore, unito alla limitata possibilità di intervenire sulla pista nei giorni precedenti, ha spinto gli organizzatori ad adottare il cosiddetto alternative start group system, previsto dal regolamento proprio per situazioni analoghe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lisa Vittozzi illumina la scena nella sprint di Oslo Holmenkollen: azzurra in piazza d’onore, vince Hanna Öberg Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! Lisa Vittozzi ancora sul podio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Oslo HOLMENKOLLEN, rinnovando l’appuntamento per la... LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: vince Hanna Öberg! STRARIPANTE VITTOZZICLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Quattro su cinque per Rebecca nella seconda serie, potrebbe ancora rimanere nelle 30! 16:52 Seconda... Una raccolta di contenuti su Lisa Vittozzi Temi più discussi: RECAP! Vittozzi vince l'inseguimento in solitaria, crollo Simon; Vittozzi splende nella sprint! Seconda a un soffio da Simon; Rivivi il LIVE! Single-mixed, che vento! La Norvegia vince, Francia squalificata, Italia sesta. Lisa Vittozzi illumina la scena nella sprint di Oslo Holmenkollen: azzurra in piazza d’onore, vince Hanna ÖbergAccarezzando la perfezione. La sprint femminile da 7,5 km di Oslo Holmenkollen (Norvegia), prova d’apertura dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo ... oasport.it Biathlon, Lisa Vittozzi domina l'inseguimento e vince in solitaria: grande successo in Coppa del mondo per la sappadinaOTEPAA (Estonia). Un ultimo giro in solitaria e l'arrivo a braccia alzate sul traguardo della gara a inseguimento: Lisa Vittozzi in Coppa del mondo vince come aveva vinto alle Olimpiadi, replicando di ... ildolomiti.it COPPA DEL MONDO… … ultimo atto! A Oslo vanno in scena le sei gare che daranno i verdetti finali della stagione di biathlon! 11 gli azzurri in Norvegia, Lisa Vittozzi ambisce al podio nella classifica generale! Il primo appuntamento è oggi con la sprint - facebook.com facebook Biathlon, la sappadina Lisa Vittozzi torna la successo in Coppa del Mondo x.com